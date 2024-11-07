На должность главы администрации Брянска претендуют два кандидата. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Третье заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы горадминистрации провела заместитель губернатора Брянской области Валентина Миронова. В её состав также вошли глава города Марина Дбар, директор департамента образования Алевтина Андреева и директор департамента культуры Юрий Сатюков.

Претенденты представили свои программы по развитию Брянска на ближайшие годы. Члены комиссии путём голосования выбрали двух кандидатов: и.о. главы Брянской городской администрации Александра Макарова и глава Фокинской районной администрации Александра Гаврилова. Брянский горсовет народных депутатов примет решение на ближайшем заседании.