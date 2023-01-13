Начальник брянского управления службы занятости покинула должность

Руководитель управления службы по труду и занятости Брянской области ушла с должности. Об этом сообщили в правительстве региона.

Начальник управления государственной службы по труду и занятости населения Брянской области Наталья Новикова покинула свою должность. Она занимала её с лета 2014 года.

Руководителем ведомства временно стала заместитель начальника Татьяна Литвинова.