17-летнего брянца суд отправил в колонию за госизмену

2026, 17 ноября 13:13

17-летнего брянца суд отправил в колонию за госизмену и участие в террористической организации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу о госизмене, участии в террористической организации, призывов к терроризму и хранении взрывных устройств озвучил 2-й Западный окружной военный суд. На скамье подсудимых оказался 17-летний брянец.

Подросток после переписки в интернете присоединился к террористической организации. Он передавал сведения о месте расположения вооруженных сил России, объектов оборонно-промышленного комплекса и другую информацию. В феврале 2025 года фигурант разместил в общественных местах Брянска листовки с публичными призывами к террористической деятельности.

В июне 2025 года подросток по указанию кураторов забрал в Брянском районе из тайника взрывное устройство. Он перевёз и оставил на хранение в районе Октябрьского моста в Брянске. Там его обнаружили и изъяли сотрудники регионального УФСБ.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии и штрафу в 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.