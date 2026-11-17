Два человека ранены при массированной атаке БпЛА на Брянскую область

2026, 17 ноября 12:37

Два человека ранены при массированной атаке БпЛА на Брянскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили 453 беспилотников самолётного типа.

При ударе БпЛА в посёлке Большое Полпино ранена 69-летняя жительница. Женщину госпитализировали.

Около посёлка Коммуна в Навлинском районе беспилотник атаковал гражданский автомобиль. Водитель получил травмы.

В Погаре беспилотники ВСУ ударили по трём гражданским автомобилям и двухэтажному дому. В восьми квартирах повреждено остекление. Люди не пострадали.

В Брянске при нападении БпЛА повреждены три гражданских автомобиля и стеклопакеты в многоквартирных домах на площади Партизан, по улицам Ромашина, Октябрьской, Спартаковской, Любезного, 2-й Мичурина и проезду Кирпичному. Жители травм не получили.