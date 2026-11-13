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ЖКХ

Владельцы лошадей в Брянске заплатили за траву на газонах

2026, 13 ноября 10:30
Владельцы лошадей в Брянске заплатили за траву на газонах
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Владельцы лошадей заплатили за прогулки их питомцев по газонам в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Брянске начала работать службы отлова крупных безнадзорных животных. Так, сотрудники администрации Володарского района обнаружили лошадь за поеданием травы на газоне парка Олимпийского. По их звонку лошадь «эвакуировали» и поселили в стойло на карантин. Через три часа за животным приехал владелец. За прогулку своего питомца он заплатил  в городской бюджет 8900 рублей.

Другому хозяину трава на газонах для его лошади обошлась в почти 10000 рублей.

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