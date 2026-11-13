Владельцы лошадей заплатили за прогулки их питомцев по газонам в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске начала работать службы отлова крупных безнадзорных животных. Так, сотрудники администрации Володарского района обнаружили лошадь за поеданием травы на газоне парка Олимпийского. По их звонку лошадь «эвакуировали» и поселили в стойло на карантин. Через три часа за животным приехал владелец. За прогулку своего питомца он заплатил в городской бюджет 8900 рублей.
Другому хозяину трава на газонах для его лошади обошлась в почти 10000 рублей.