Владельцы лошадей в Брянске заплатили за траву на газонах

2026, 13 ноября 10:30

Владельцы лошадей заплатили за прогулки их питомцев по газонам в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске начала работать службы отлова крупных безнадзорных животных. Так, сотрудники администрации Володарского района обнаружили лошадь за поеданием травы на газоне парка Олимпийского. По их звонку лошадь «эвакуировали» и поселили в стойло на карантин. Через три часа за животным приехал владелец. За прогулку своего питомца он заплатил в городской бюджет 8900 рублей.

Другому хозяину трава на газонах для его лошади обошлась в почти 10000 рублей.