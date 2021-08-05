Николай Алексеенко рассказал о мусоросортировке на бобровом болоте

Эксперт ОНФ побывал на строительстве мусоросортировочной станции.

Эксперт ОНФ Николай Алексеенко побывал на строительстве мусоросортировочной станции в Суражском районе. В соцсетях он рассказал, что суражская мусоросортировочная станция построена на болоте и залежах торфа, где три месяца назад жили бобры.

«В деревне Калинки Суражского района строится новая мусоросортировочная станция. Пример хорошей и оперативной работы. Как сказали руководители проекта, «еще три месяца назад тут было болото и бегали бобры, а прямо на этом месте было 16 метров торфа в глубину!», а саму линию сортировки запустят уже во второй половине августа!» – написал Николай Алексеенко.

По его словам, «в первую очередь необходимо дорабатывать экономическую модель, чтобы это, с одной стороны, не приводило к росту тарифов, а с другой – позволяло предприятию успешно функционировать, развиваться и реализовывать новые проекты для зеленой экономики».