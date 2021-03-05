Общественный совет при главе Брянска возглавила главврач поликлиники

Обновленный состав общественного совета при главе города опубликовали на сайте горсовета.

В него вошли 30 человек — представители разных сфер общественной жизни Брянска.

Председателем совета в новом составе была избрана главврач городской поликлиники №1 Ирина Агафонова. Ее замом стала Татьяна Болховитина, а секретарем совета — Галина Волобуева.

На первом заседании нового состава совета сформировали также его президиум и другие рабочие органы, включая четыре действующие комиссии.

Совет будет способствовать решению вопросов в сферах развития гражданского обзества, экоономической политики, поддержки бизнеса, образования, науки и других отраслей.