Ольга Полякова прокомментировала исследование ВЦИОМ

Председатель Федерации профсоюзов Брянской области прокомментировала данные ВЦИОМ о степени поддержки россиянами проведения специальной операции.

Полякова на площадке «Экспертного клуба» напомнила, что большинство россиян поддерживают решение Президента России о проведении спецоперации на Украине. По ее мнению, «граждане России услышали доводы главы нашего государства о необходимости принятия такого радикального, но такого нужного и назревшего решения. Да, прежде всего и для меня основная цель данной операции — это защита жителей Донбасса. Я несколько раз была в ДНР и ЛНР после 2014 года и видела, как ждут мира наши соотечественники, подвергшиеся геноциду только потому, что не захотели жить под нацистскими знамёнами, с теми, кто предал память отцов и дедов. И находиться в бесконечном ожидании того момента, когда украинская власть соизволит начать выполнять минские договорённости, больше было уже нельзя. Да и бесполезно. Это показали и результаты переговоров России с представителями Запада. И, конечно, важным для россиян и для меня является тот факт, что итоги данной операции будут способствовать обеспечению безопасности нашей страны, жителей России и всего Русского мира».