Ольга Полякова прокомментировала исследование ВЦИОМ

Председатель Федерации профсоюзов Брянской области прокомментировала данные ВЦИОМ о степени поддержки россиянами проведения специальной операции.
Полякова на площадке «Экспертного клуба» напомнила, что большинство россиян поддерживают решение Президента России о проведении спецоперации на Украине. По ее мнению, «граждане России услышали доводы главы нашего государства о необходимости принятия такого радикального, но такого нужного и назревшего решения. Да, прежде всего и для меня основная цель данной операции — это защита жителей Донбасса. Я несколько раз была в ДНР и ЛНР после 2014 года и видела, как ждут мира наши соотечественники, подвергшиеся геноциду только потому, что не захотели жить под нацистскими знамёнами, с теми, кто предал память отцов и дедов. И находиться в бесконечном ожидании того момента, когда украинская власть соизволит начать выполнять минские договорённости, больше было уже нельзя. Да и бесполезно. Это показали и результаты переговоров России с представителями Запада. И, конечно, важным для россиян и для меня является тот факт, что итоги данной операции будут способствовать обеспечению безопасности нашей страны, жителей России и всего Русского мира».
28.02.2022 12:57
Начальником Московской железной дороги назначен Валерий Танаев
Сегодня, 28 февраля, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Валерия Танаева. Представляя коллективу нового начальника дороги, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил значимость магистрали и вклад всех работников от руководителя до специалиста в общие успехи компании. В свою очередь новый начальник Московской железной
24.02.2022 13:46
Какие еще сельские Дома культуры станут лучше?
В этом году в проект «Единой России» вошли около 30 учреждений. Федеральный проект «Культура малой родины» – это история о сохранении и создании досуга для жителей маленьких городов и сел Смоленщины. Он начал свою работу в 2017 году. Тогда сложно было представить, что сельские Дома культуры смогут рассчитывать на ежегодную финансовую поддержку. Для муниципальных, и
24.02.2022 13:40
Дома культуры сделают лучше. Обновления произойдут в 30 сельских учреждениях
С ремонтом одного из Домов культуры поможет председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Речь идет о Рыбковском сельском ДК. Решать проблему будут сообща На минувшей неделе спикер регионального парламента провел рабочую встречу с главой администрации Сафоновского района Александром Лапиковым, в ходе которой обсуждалась помощь местному Дому культуры, школе, а также инфраструктурным объектам на территории населенного
24.02.2022 13:15
Портрет поэта. В Смоленске установят памятник Николаю Рыленкову
В Смоленске продолжается реализация проекта по созданию на улице Докучаева Литературной аллеи, посвящённой памяти смоленских поэтов и писателей. На днях в областном центре прошло обсуждение планов реализации творческого проекта, где принял участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов Увековечить память Ещё в марте 2021 года спикер регионального парламента рассмотрел обращение представителей творческих союзов Смоленской области
24.02.2022 13:00
Торговля по правилам
Жители Смоленска уже привыкли к тому, что купить продукты или непродовольственные товары можно не только в магазинах и супермаркетах, но и в небольших торговых точках, которые расположены по всему областному центру. Ларьки, павильоны, автофургоны и палатки уже стали частью городской среды. К сожалению, в погоне за прибылью некоторые предприниматели ставят свои объекты торговли самовольно, работая,
24.02.2022 12:57
Малыши туда спешат
В Смоленске в ближайшие месяцы отроют новый детский сад. Его название уже известно — «Ласточка». Красивое современное трёхэтажное здание разместилось на улице Свердлова и стало настоящим украшением этого района. Садик рассчитан на 110 детей от 3 до 7 лет, всего здесь будут функционировать 6 групп. Готовность дошкольного учреждения к работе проверил на прошлой неделе губернатор