Партия «Новые люди» выдвинула двух кандидатов от Брянской области на выборы в Госдуму

2026, 14 июля 14:51

Партия «Новые люди» выдвинула двух кандидатов на предстоящие выборы депутатов в Государственную думу девятого созыва.

В Брянской области сформировано два одномандатных избирательных округа по предстоящим выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва. В каждом партия «Новые люди» выдвинули по одному кандидату.

Избирательная комиссия приняла документы от Сергея Новикова по Брянскому одномандатному избирательному округу № 81. По Унечскому одномандатному избирательному округу № 82 выдвинут Сергей Горелов.

Избирком проверит сведения, предоставленные кандидатами. На это отводится до 10 дней. Затем комиссия примет решение о регистрации кандидатов.

Фото: Избирательная комиссия по Брянской области