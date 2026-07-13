Ремесло изготовления вручную новогодних игрушек сохранили в Карачеве

2026, 13 июля 11:27

Ремесло изготовления вручную новогодних игрушек сохранили в Карачеве. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Временно исполняющий обязанности Брянской области Егор Ковальчук в ходе рабочей поездки в Карачевский район посетил уникальное предприятие «Интерьер-Промысел». Одно из немногих по всей стране оно продолжает выпускать стеклянные новогодние игрушки, изготовленные и расписанные вручную. Каждый рисунок имеет ограниченный тираж не более 500 экземпляров.

Производство открылось в 1932 году. С 50-х на предприятии начали выдувать игрушки из стекла.

«Фабрика активно участвует в выставках и ярмарках, ее изделия отмечены дипломами и медалями. Задача — более активно включать предприятие в региональный туристический маршрут», – подчеркнул Егор Ковальчук.