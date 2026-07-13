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Общество

Ремесло изготовления вручную новогодних игрушек сохранили в Карачеве

2026, 13 июля 11:27
Ремесло изготовления вручную новогодних игрушек сохранили в Карачеве
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Ремесло изготовления вручную новогодних игрушек сохранили в Карачеве. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук. 

 

Временно исполняющий обязанности Брянской области Егор Ковальчук в ходе рабочей поездки в Карачевский район посетил уникальное предприятие «Интерьер-Промысел». Одно из немногих по всей стране оно продолжает выпускать стеклянные новогодние игрушки, изготовленные и расписанные вручную. Каждый рисунок имеет ограниченный тираж не более 500 экземпляров. 

Производство открылось в 1932 году. С 50-х на предприятии начали выдувать игрушки из стекла. 

 «Фабрика активно участвует в выставках и ярмарках, ее изделия отмечены дипломами и медалями. Задача — более активно включать предприятие в региональный туристический маршрут», – подчеркнул Егор Ковальчук.

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