Водитель погиб в ДТП на брянской трассе во вторник

2026, 08 июля 13:40

Водитель погиб в ДТП на брянской трассе во вторник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 7 июля авария произошла на 1-м километре автомобильной дороги регионального значения «Стародуб — Климово — Курозново» в Климовском районе. 56-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Hyundai. Иномарка выехала на встречную полосу, съехала в кювет, врезалась в дерево и перевернулась.

Водитель от полученных травм умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.