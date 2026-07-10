Врио губернатора Брянской области посетил проблемный объект в Карачеве

2026, 10 июля 13:26

Врио губернатора Брянской области посетил проблемный объект в Карачеве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в рамках рабочей поездки по области побывал в Карачевском районе. Визит начался с проблемного объекта – замороженной стройки спортивно-оздоровительного комплекса в Карачеве. Подрядчик не выполнил условия контракта. СОК готов лишь на 28%. Стройка заморожена уже полгода. Подрядчик должен в бюджет региона 56 млн рублей аванса и 18 млн рублей пени.

«Нужен надежный подрядчик, который после всех необходимых конкурсных процедур возьмет на себя завершение работы», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Также врио губернатора региона посетил АО «Железнодорожник» группы компаний «Ам-ам». Предприятие является примером того, как современные технологии и развитый цикл переработки успешно применяются в сельском хозяйстве.