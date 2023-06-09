Первый замглавы брянской администрации анонсировал кадровые изменения

Первый замглавы брянской администрации Сергей Антошин анонсировал сокращения и структурные изменения. Об этом он сообщил на утреннем оперативном совещании.

«В городской администрации планируются структурные изменения, объединения, сокращения, заявления о слагаемых полномочиях — это нормально», — подчеркнул Сергей Антошин.

По его словам, Брянская городская администрация должна быть механизмом, который должен работать и успешно решать задачи, поставленные губернатором и главой администрации. А жители Брянска должны быть уверены, что у власти находятся люди, которые дорожат их мнением.