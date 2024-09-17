Победившие на выборах брянские депутаты получили удостоверения

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают школьников и студентов до 18 лет принять участие в соревнованиях по цифровой грамотности. Регистрация и первый этап XIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им» продлятся до 11 ноября.

Коллектив детского сада №69 ОАО «РЖД» в Брянске признан победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшая организация в области охраны труда с численностью не более 100 человек». Подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурсов по охране труда, организованных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, прошло на минувшей неделе в рамках IX Всероссийской недели охраны труда.

Как сообщает телеграм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau/9480 Указом Президента Российской Федерации №745 от 6 сентября 2024 года за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, награждены:

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».