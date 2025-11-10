Брянский губернатор договорился о сотрудничестве с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На прошлой неделе в Брянск с рабочим визитом приехал председатель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Сергей Чирков. Он встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Речь шла о социальных мерах поддержки. Также губернатор и Сергей Чирков подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и Фондом. Они договорились о совместных проектах по обеспечению жителей мерами поддержки, пенсиями и страховыми выплатами, социализации людей старшего поколения, помощи участникам специальной военной операции и семьям с детьми.

«Брянское отделение Социального фонда является передовым по ряду направлений. Ключевые — пенсионное обеспечение, поддержка семей с детьми, создание условий для активного долголетия старшего поколения — в отделениях соцфонда в Брянской области открыто 22 центра общения старшего поколения. Работа по всем направлениям будет продолжена», – подчеркнул Александр Богомаз..

Сергей Чирков также побывал в региональном отделениях и центрах Социального фонда. Он пообщался с сотрудниками учреждения и ветеранами СВО. Кроме того, он поучаствовал в открытии центра общения старшего поколения для пожилых людей.