События

Спикер брянского парламент поучаствовал конференции в Государственной Думе

2025, 26 ноября 18:37
Спикер брянского парламент поучаствовал конференции в Государственной Думе
Источник фото

Спикер брянского парламент поучаствовал в межфракционной конференции в Государственной Думе. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

24 ноября в Государственной Думе РФ прошла межфракционная конференция «Приоритеты социально-экономического развития России». Участие в ней принял председатель Брянской облдумы Валентин Суббот.

На конференции рассмотрели три приоритетных направления: финансовая система и денежно кредитная политика, производство и инвестиции, развитие регионов и обеспечение равных возможностей для жителей по всей стране. Парламентарии  обменялись лучшими практиками и сформировали предложения для законодательной работы.

«Такие мероприятия подтверждают: несмотря на различия во взглядах, мы едины в главном — в стремлении сделать Россию сильной и процветающей страной. Вместе победим!» — заключил Валентин Суббот.

