Выпускник брянского технопарка получил патент на разработку наноцеллюлозы

2026, 12 января 10:39

Выпускник брянского технопарка получил патент на разработку наноцеллюлозы. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Первой в Брянской области организацией дополнительного образования, получившим патент, стал технопарк «Кванториум». Методику получения высокодисперсной наноцеллюлозы на площадке наноквантума в минувшем году разработали призёр всероссийской олимпиады школьников по химии Николай Романов под руководством наставника «Кванториума» Евгения Карпикова. Впервые её представили на фестивале итоговых работ в мая 2025 года. Разработкой юный химик с наставником занимались почти год.

Подтверждающие исключительное право технопарка на изобретение документы передали директору департамента образования и науки Алевтине Андреевой.