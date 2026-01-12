Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Выпускник брянского технопарка получил патент на разработку наноцеллюлозы

2026, 12 января 10:39
Выпускник брянского технопарка получил патент на разработку наноцеллюлозы
Выпускник брянского технопарка получил патент на разработку наноцеллюлозы. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

Первой в Брянской области организацией дополнительного образования, получившим патент, стал технопарк «Кванториум». Методику получения высокодисперсной наноцеллюлозы на площадке наноквантума в минувшем году разработали призёр всероссийской олимпиады школьников по химии Николай Романов под руководством наставника «Кванториума» Евгения Карпикова. Впервые её представили на фестивале итоговых работ в мая 2025 года. Разработкой юный химик с наставником занимались почти год.

Подтверждающие исключительное право технопарка на изобретение документы передали директору департамента образования и науки Алевтине Андреевой.

