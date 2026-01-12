Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Пожарные спасли человека из горящего дома в Дятьковском районе

2026, 12 января 09:02
Пожарные спасли человека из горящего дома в Дятьковском районе
Пожарные спасли человека из горящего дома в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.  

Накануне вечером в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Слободище Дятьковского района. На улице Садовая загорелся двухквартирный жилой дом. 

Четыре единицы пожарной техники оперативно прибыли на вызов. Спасатели вытащили из горящего дома одного жильца. Больше часа пожарные тушили возгорание. 

Огонь серьезно повредил здание. Причину ЧП выясняют эксперты. 

