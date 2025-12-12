Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Брянский губернатор встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко

2025, 12 декабря 13:05
Брянский губернатор встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко
Источник фото

Брянский губернатор встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. 

 

В Брянскую область в День Конституции Российской Федерации прибыла делегация из Республики Беларусь. Её возглавил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с представителями соседнего государства. 

«Сегодня у нас насыщенная программа. Вручаем ключи от квартир в девятиэтажном доме, построенном гомельчанами, закладываем первый камень в строительство еще одной многоэтажки в Брянске, а также посещаем наши совместные российско-белорусские предприятия, работающие на Брянщине!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Метки: ,

Читайте также

Машина выехала на тротуар и сбила пешехода в Трубчевском районе
12 декабря 12:42
Машина выехала на тротуар и сбила пешехода в Трубчевском районе
Брянский тренер стал лауреатом всероссийской премии «Золотая шиповка»
12 декабря 12:12
Брянский тренер стал лауреатом всероссийской премии «Золотая шиповка»
Утром на брянской трассе в ДТП пострадал человек
12 декабря 11:50
Утром на брянской трассе в ДТП пострадал человек

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13596) брянск (6688) ДТП (2628) ГИБДД (2148) прокуратура (1984) уголовное дело (1928) суд (1774) Александр Богомаз (1726) авария (1614) мчс (1431) коронавирус (1272) умвд (985)