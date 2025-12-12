Брянский губернатор встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко

Брянский губернатор встретился с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

В Брянскую область в День Конституции Российской Федерации прибыла делегация из Республики Беларусь. Её возглавил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с представителями соседнего государства.

«Сегодня у нас насыщенная программа. Вручаем ключи от квартир в девятиэтажном доме, построенном гомельчанами, закладываем первый камень в строительство еще одной многоэтажки в Брянске, а также посещаем наши совместные российско-белорусские предприятия, работающие на Брянщине!» – подчеркнул Александр Богомаз.