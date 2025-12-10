Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские полицейские раскрыли кражу телефона

2025, 10 декабря 10:51
Брянские полицейские задержали жительницу областного центра, подозреваемую в кражу телефона. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 53-летняя жительница Володарского района Брянска. При неизвестных обстоятельства у женщины пропал мобильный телефон. 

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастна 34-летняя жительница города. В поле зрения правоохранителей она ранее не попадала. 

Похищенный гаджет стражи порядка обнаружили в квартире подозреваемой.

Правоохранители установили, что потерпевшая обронила мобильный телефон  на улице. Фигурантка уголовного дела нашла его и забрала себе. Гаджет вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице предъявили обвинение в краже. Решение примет суд. 

