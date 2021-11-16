Полпред президента поблагодарил пиарщицу брянского губернатора
Юлии Старовойтовой прочат повышение.
15 ноября на вечерней планерке начальнику управления информационного обеспечения деятельности губернатора и Правительства Брянской области Юлии Старовойтовой вручили благодарность полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе.
Об этом сообщает телеграм-канал «Помощник губернатора 2.0». «Обычно после таких грамот наши коллеги идут куда-нибудь на повышение», – отметили авторы канала.