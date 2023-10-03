Посол по особым поручениям МИД России прибыл на Брянщину для обобщения данных о преступлениях киевского режима. Об этом в своём телеграм-канала сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Брянскую область.

«Его задача — совместно с федеральными и региональными органами власти собирать и обобщать информацию, связанную с вопиющими фактами преступлений киевского режима в отношении мирных граждан», — уточнил Александр Богомаз.

Посол подчеркнул, что преступления представят мировому сообществу для вынесения приговора.

Напомним, утром 3 октября поселок Климово был обстрелян кассетными боеприпасами.