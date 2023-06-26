Предварительные итоги довыборов в Брянскую думу подвёл избирком

Евгений Киселев по данным избиркома предварительно победил на выборах в Брянскую областную думу. Об этом рассказали в городской администрации.

Избирательная комиссия Брянской области подвела предварительные итоги довыборов депутата Брянской областной Думы седьмого созыва по Бежицкому одномандатному округу. Голосование проходило два дня на 17 избирательных участках. В нём поучаствовали 5 802 человек.

4261 голосов набрал представитель «Единой России» Евгений Киселев. 756 голосов, получил Алексей Тимошков из партии «Справедливая Россия — За правду». Ещё 676 человек поддержали Дмитрия Гусева из ЛДПР.

102 бюллетеня оказались недействительными.