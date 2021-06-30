Путин ответил на вопрос жителя Стародуба о мечтах

Александр Исмаилов дозвонился на прямую линию Президента РФ.

30 июня Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. В Брянске за ходом прямой линией следят губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук и другие.

Россияне отправили более миллиона вопросов для Владимира Путина. В числе тех, кому посчастливилось лично пообщаться с президентом, оказался житель Стародуба Александр Исмаилов.

Он поинтересовался, какие мечты Путина уже не могут быть исполнены.

«Путин, каждый человек, и я, и вы, – все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может быть связано с мечтой. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать, нужно настаивать себя на оптимистический лад. Надо думать о хорошем, и оно материализуется», – ответил глава государства.

Он также отметил, что «ковид на сам по себе не уйдет – прививаться надо».