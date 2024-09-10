Сергей Горелов поздравил с победой на выборах Олега Матыцина

Олега Матыцина с победой на выборах в Госдуму первым из кандидатов поздравил

Сергей Горелов. Он отметил, что получил интеллектуальное удовольствие от дискуссий с ним на дебатах.

«Меня приятно удивила ваша компетентность и здравость суждений. Надеюсь, вы возьмёте на себя труд представлять и защищать интересы всех жителей региона на федеральном уровне» , – подчеркнул Сергей Горелов.

Кандидат добавил, что политика не ограничивается выборами.

«Это повседневная работа, партийное строительство, коммуникация со сторонниками и противниками. И партия «Новые люди» после яркого, заметного дебюта продолжит свою деятельность в Брянской области» , – добавил Горелов.

Он выразил надежду на то, что со временем партия приобретёт политический вес займёт достойное место в жизни региона.