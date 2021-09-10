В Брянске прошла панихида по погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября.
9 сентября в храме Божией Матери «Неопалимая купина» состоялась панихида по погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС в Норильске.
Панихиду совершил настоятель храма, священник Иоанн Выхованец. Участие в ней приняли руководители и личный состав регионального управления МЧС России и структурных подразделений.
Руководитель брянского промышленного холдинга Сергей Горелов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС. Он рассказал, что недавно его предприятие вело переговоры с ведомством, возглавляемом Евгением Зиничевым, по поставке для нужд спасателей антитеррористических противотаранных барьеров «Перехватчик».
«Никто не мог предположить, что МЧС России, наша страна понесет такую утрату. Выражаю соболезнования его коллегам, родным и близким», – отметил Сергей Горелов.
Ранее соболезнования выразил брянский губернатор Александр Богомаз. За героизм, мужество и отвагу президент Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России.
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