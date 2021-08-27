Брянские барьеры «Перехватчик» будут поставлять в Татарстан

Договоренности достигнуты с президентом республики Рустамом Миннихановым.

В рамках международной выставки «Армия-2021» стенд брянского изготовителя противотаранных барьеров «Перехватчик» посетила официальная делегация Республики Татарстан во главе с президентом Рустамом Миннихановым.

Рустам Минниханов провел переговоры с Сергеем Гореловым – руководителем брянского предприятия «Локомотив-Дизель-Сервис», которое изготавливает барьеры «Перехватчик». В результате принято решение о поставке партии барьеров в Татарстан для обеспечения безопасности, в том числе гражданских объектов.

Стенд брянского предприятия в ходе выставки также посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Его заинтересовала еще одна разработка – подводный буксировщик для боевых пловцов «Косатка».