Министр обороны России заинтересовался брянской подводной лодкой

Сергей Шойгу в сопровождении генералитета посетил стенд брянского предприятия на выставке международного Форума «Армия-2021» и расспросил об уникальных «индивидуальных субмаринах» и противотаранных барьерах «Перехватчик».

VII Международный военно-технический форум «Армия-2021».проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса – крупнейшего потребителя современного высокотехнологичного производственного оборудования, материалов и комплектующих.

На выставке представлены ротивотаранные барьеры «Перехватчик», предназначенные для быстрого блокирования дорог и подъездных путей – изобретение, запатентованное и производимое брянской компанией «Локомотив-Дизель-Сервис», возглавляемой Сергеем Гореловым. Эти барьеры стали альтернативой «классическому решению» – установке бетонных блоков или крайне дорогих «непробиваемых» шлагбаумов. «Перехватчики» легки и мобильны, они могут быть смонтированы за несколько минут, а перекрывать и вновь открывать проезд можно почти мгновенно. При этом барьеры гарантированно останавливают любые автомобили массой до 20 тонн.

Вторая разработка брянских инженеров – индивидуальный буксировщик пловца «Косатка-60» – была показана впервые. Это индивидуальная «подводная лодка», которая позволяет аквалангисту передвигаться под водой со скоростью до 15 километров в час. По ряду параметров она превосходит характеристики зарубежных аналогов.

Сергей Шойгу, изучив брянскую продукцию, поручил подчиненным провести переговоры о возможности ее использования в целях обеспечения обороноспособности России.