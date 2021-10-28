Сергея Антошина избрали зампредседателя Брянской облдумы

Против проголосовали четыре депутата.

Сергей Антошин, возглавляющий фракцию ЛДПР в Брянской областной Думе, избран третьим заместителем председателя регионального парламента.

Такое решение в ходе тайного голосования приняли брянские депутаты на очередном заседании облдумы. Против его кандидатуры выступили четыре депутата.

Политическую карьеру Сергей Антошин начал в 2001 году с должности начальника информационно-аналитического управления Администрации Брянской области. С 2002 по 2005 год работал заместителем гендиректора ОАО «Брянскхолод». Был фигурантом уголовного дела о разглашении государственной тайны.

С приходом к власти в 2014 году губернатора Александра Богомаза возглавил комитет облдумы по молодежной политике, физической культуре и спорту. С 2019 года был председателем комитета по промышленности, строительству, связи, предпринимательству и собственности.