Проголосовать за благоустройство территорий в Брянске помогут диспетчеры

Проголосовать за благоустройство территорий в Брянске жителям помогут диспетчеры. Об этом сообщили в городской администрации.

30 апреля — последний день голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Территории, получившие наибольшую поддержку жителей, преобразятся в будущем году за счет федеральных средств. Итоги подведут уже в начале мая.

Проголосовать можно по ссылке, при наличии профиля на Госуслугах.

Если профиля на Госуслугах нет, то сделать выбор помогут организаторы-диспетчеры. Нужно позвонить по номерам ниже. Оператор вбивает номер в программу, затем приходит смс с кодом, которую нужно сообщить оператору. Звонки принимаются ежедневно.

Номера диспетчеров:

Парк «Металлургов» в Бежицком районе:

8-962-132-89-52

8-962-132-89-56

8-909-240-50-29

8-909-240-50-42

Площадь возле цирка в Советском районе:

8-920-603-59-25

8-920-606-12-97

8-920-606-44-48

Сквер «Паровоз» в Фокинском районе:

8-919-299-54-45

8-910-291-96-05

8-980-306-67-05

Парк «Олимпийский» за ГДК Володарского района:

8-953-274-16-87

8-920-866-20-30