Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал итоги голосования за объекты благоустройства

В Брянске подвели итоги голосования за территории, которые благоустроят в будущем году. В областном центре в нём участвовали четыре объекта: парк Металлургов, площадь Октябрьской революции, парк «Олимпийский» и сквер «Паровоз».

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов прокомментировал итоги голосования.

«Вот она, демократия, которая работает. 67 тысяч брянцев голосовали за объекты благоустройства, и победила реконструкция площади Октябрьской революции. Демократия сработала, и сработала правильно – всё же самым центром Брянска так или иначе пользуется больше людей, чем скверами в других районах города», – подчеркнул Сергей Горелов.