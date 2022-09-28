Спикер областной Думы прокомментировал законы о поддержке мобилизованных

Спикер Брянской областной Думы Валентин Суббот прокомментировал ряд законов о поддержке мобилизованных, которые накануне единогласно приняли депутаты Госдумы.

По его словам, они свидетельствуют, что государство дает подлежащим мобилизации россиянам понять: о них и их близких в тылу позаботятся.

Как сообщил Суббот, в части трудовых гарантий за мобилизованными сохраняются на период службы рабочее место, должности и социальные гарантии. Вернуться к прежней работы они смогут в течении трех месяцев по возвращении из армии.

Члены семей мобилизованных с детьми до 14 лет смогут привлекаться к работе по выходным и праздникам, сверхурочно и ночью и отправляться в командировки только с их письменного согласия.

Для семей моблизованных отменяются штрафы за просрочки по счетам за ЖКУ и взносам на капитальный ремонт. Но окончательно решить вопрос с освобождением их от штрафов должны региональные власти на местах. Поступило и предложение совсем осовободить их от ЖКХ, но депутаты нашли его требующим отдельной проработке на профильном комитете вместе с правительством.

Закон о кредитных каникулах для мобилизованных пока прошел только первое чтение. Предполагается, что отсрочку по платежам получат сами мобилизованные и их иждивенцы.