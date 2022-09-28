Спикер областной Думы прокомментировал законы о поддержке мобилизованных

Спикер Брянской областной Думы Валентин Суббот прокомментировал ряд законов о поддержке мобилизованных, которые накануне единогласно приняли депутаты Госдумы.
По его словам, они свидетельствуют, что государство дает подлежащим мобилизации россиянам понять: о них и их близких в тылу позаботятся.
Как сообщил Суббот, в части трудовых гарантий за мобилизованными сохраняются на период службы рабочее место, должности и социальные гарантии. Вернуться к прежней работы они смогут в течении трех месяцев по возвращении из армии.
Члены семей мобилизованных с детьми до 14 лет смогут привлекаться к работе по выходным и праздникам, сверхурочно и ночью и отправляться в командировки только с их письменного согласия.
Для семей моблизованных отменяются штрафы за просрочки по счетам за ЖКУ и взносам на капитальный ремонт. Но окончательно решить вопрос с освобождением их от штрафов должны региональные власти на местах. Поступило и предложение совсем осовободить их от ЖКХ, но депутаты нашли его требующим отдельной проработке на профильном комитете вместе с правительством.
Закон о кредитных каникулах для мобилизованных пока прошел только первое чтение. Предполагается, что отсрочку по платежам получат сами мобилизованные и их иждивенцы.
28.09.2022 12:17
В объезд
В Смоленске продолжается капительный ремонт Крестовоздвиженского моста. Ход работ на объекте обсудили на совещании в администрации региона, которое провёл с профильными чиновниками губернатор Алексей Островский. Кроме того, глава региона заслушал отчёты об исполнении запланированных на этот год мероприятий, в том числе, в рамках национальных и федеральных проектов в сфере дорожного строительства и ЖКХ. В начале
28.09.2022 12:15
Эх, прокачусь!
На карте Смоленской области появился ещё один скейт-парк. Он получил прописку на ул.Московская в п.Холм-Жирковский и был оборудован в рамках первого этапа благоустройства общественной территории «Энергия солнца». Ход работ по реконструкции этого общественного пространства проконтролировал губернатор Алексей Островский в рамках рабочего визита в Холм-Жирковский район. «На мой взгляд, получилась отличная площадка! По словам главы района
28.09.2022 12:13
Квадратные метры для медиков
Как в регионе будут привлекать кадры для районных больниц? В последние годы на Смоленщине, как и в большинстве других регионов страны, отмечается серьёзный кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Особенно нехватка медиков ощущается на периферии. Один из способов привлечь, а, главное, «закрепить» молодых специалистов в муниципалитетах (в первую очередь, выпускников СГМУ после их отработки по специальности)
28.09.2022 12:08
В ритме сердца
Как сохранить здоровье и продлить здоровую жизнь. Что поможет избежать одного из самых распространенных и опасных заболеваний современности? Как вовремя обнаружить нарушения в организме, чтобы уберечься от тяжелых осложнений? Анализируем самые важные научно-медицинские данные вместе с экспертами. Ежегодно 29 сентября празднуют Всемирный день сердца — в 2022 году его отметят в том числе в России. В
28.09.2022 11:50
Подвижной состав и железнодорожные вокзалы готовятся к работе в зимний период в Смоленской области
На Московской железной дороге ведется подготовка пассажирской инфраструктуры и подвижного состава к работе в зимний период. Для обеспечения комфорта пассажиров в холодное время года на 40 крупных и малых вокзалах в Смоленской области ведутся работы по техническому обслуживанию тепловых завес и инфракрасных обогревателей, систем водоснабжения, вентиляции и теплоснабжения. Осуществляется уборка платформ и помещений вестибюлей. В