Светлану Бледнову назначили главой Володарского района Брянска
Такое решение приняли депутаты горсовета.
Светлану Бледнову назначили главой администрации Володарского района Брянска.
Такое решение депутаты Брянского горсовета приняли на заседании 31 марта.
До этого Светлана Бледнова возглавляла Володарский район с приставкой врио и трудилась заместителем главы районной администрации.
Ранее Бледнова руководила детским садом «Мозаика», занимала должность замначальника городского управления образования и возглавляла областное отделение организации «Воспитатели России».
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