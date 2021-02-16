В Брянске чиновников обяжут отчитываться о цифровой валюте

Изменения внесены в нормативно-правовые акты горсовета.

Депутаты Брянского горсовета поддержали изменения в нормативно-правовые акты для приведения их в соответствие с федеральным законодательством.

Нововведения касаются порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих города Брянска и членов их семей на официальных сайтах и в средствах массовой информации.

Теперь на этих ресурсах будут опубликованы не только сведения об источниках получения средств муниципальными служащими, за счет которых приобретались земельные участки, другое недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, но и цифровые финансовые активы, цифровая валюта, если общая сумма такой сделки превышает совместный доход служащего и его супруги за три года, предшествующих отчетному периоду.