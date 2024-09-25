Валентин Суббот вновь стал председателем Брянской облдумы

Валентин Суббот вновь избрали на должность председателя Брянской облдумы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Накануне прошло первое заседание Брянской областной Думы восьмого созыва. На должность председателя парламента депутаты единогласно поддержали кандидатуру Валентина Суббота.

«Дума всегда была оплотом исполнительной власти в регионе. А значит — необходимо и дальше активно работать в тесном контакте с губернатором, правительством над исполнением национальных проектов, продолжив курс на развитие Брянщины», — сказал Валентин Суббот.

Заместителями спикера стали Владимир Пронин и Николай Якушенко. А сенатором Российской Федерации и представителем от Брянской областной Думы в Совете Федерации Федерального Собрания РФ депутаты избрали Василия Попадайло.

Также на заседании определились руководители профильных комитетов.