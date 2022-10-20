Власти Брянщины продлили действие повышенного уровня террористической опасности

Правительство Брянской области продлило на 15 суток действие в регионе желтого, повышенного уровня террористической опасности.

По информации официального сайта правительства региона, он будет действовать до ноября, 14.00.

Желтый уровень опасности предполагает усиленные меры безопасности.

Жителям и гостям Брянщины рекомендуется проявлять бдительность и инормировать полицию и другие правоохранительные органы о подозрительной активности, иметь при себе документы вне дома и следить за официальными сообщениями в интернете, по радио и ТВ.

Ранее сообщалось, что президент наделил губернатора Александра Богомаза особыми полномочиями для противодействия террористической угрозе, а в регионе, как и в ряде других, в основном приграничных с Украиной, введен режим среднего реагирования.