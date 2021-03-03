Заместитель мэра Брянска поехал учиться в Сколково

Чиновник намерен получить там степень мастера публичного администрирования.

Заместитель мэра Брянска Виктор Предеха отбыл на учебу в Сколково.

Чиновник намерен находиться там до середины марта и пройти обучение в соответствии с международным стандартом МРА — мастер публичного администрирования, то же MBA для бизнеса, только для государственной и муниципальной службы.

Программу разработали эксперты Сколково и Высшей школы экономики, московским институтом «Стрелка» и Российской кономической школы. На занятиях чиновникам рассказывают о лучших мировых практиках в сфере городского менеджмента и делятся теоретическими знаниями.