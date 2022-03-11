100 новых автобусов обслуживают популярные маршруты в Брянске

В апреле количество машин увеличат.

Работу Брянского автотранспортного предприятия обсудили на совещании в администрации города.

С начала года автобусы перевезли 5,5 миллиона пассажиров. Это цифра на 20% больше, чем в прошлом году.

Директор АТП Александр Андросенко рассказал, что 32 новых автобуса «МАЗ» большого класса, вместимостью более 100 человек, работают на маршрутах №25 и 37. Они заменили автобусы среднего класса. Свободные машины распределяются по другим направлениям. В апреле на популярных маршрутах №25 и 37 добавят ещё семь автобусов.