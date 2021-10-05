11 брянцев умерли от коронавируса за сутки

Билеты по «семейному» тарифу теперь можно покупать онлайн Оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по «семейному» тарифу теперь можно не только в кассах дальнего следования, но и в режиме онлайн. Это даст возможность активнее развивать семейный туризм. Купить билеты по специальному тарифу для поездок родителей или законных опекунов с детьми онлайн можно на сайте ОАО

Полтора часа длился пожар в Рославле Около четырех часов дня 1 октября в частном секторе на 1-ом переулке Рабочего городка в городе Рославле произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Проживающие в доме мужчина с женщиной вышли по делам, а когда вернулись, увидели полыхающие кровлю и пристройку к дому. Соседи уже вызвали пожарных и ждали их прибытия.

В Смоленском районе сгорела хозяйственная постройка Около девяти часов вечера 1 октября в деревне Зыколино Смоленсколго района горела хозяйственная постройка. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяйка поставила готовиться еду для животных и пошла заниматься делами в дом. Позднее женщина вспомнила, что оставила включенную плиту, но к этому моменту хозяйственная постройка была уже объята пламенем. Она

АО «ФПК» увеличило число «Ласточек» между Москвой и Смоленском 1 октября сдвоенный поезд №743/744 «Ласточка» комплектации «Премиум» вышел на маршрут Москва – Смоленск. Вагоны в комплектации «Премиум» оснащены современным оборудованием: системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами. Сдвоенная «Ласточка» позволяет одновременно перевозить 682 пассажира. Удобство маломобильных пассажиров в поездке обеспечивают подъемники для инвалидных

В деревне Гагаринского района горела баня Дн1м 30 сентября в деревне Ивино Гагаринского района произошел пожар в одном из частных подворий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяева постоянно там не проживали. Они спланировали свой приезд и дистанционно включили обогреватели в помещении бани. Через некоторое время соседи увидели черный столб дыма, поднимающийся над строением и незамедлительно