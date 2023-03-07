11 дворов отремонтируют в Брянске
В этом году в областном центре комплексно отремонтируют 11 дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Брянске в этом году потратят 151,16 млн рублей. Из них 145,019 млн рублей — средства федерального бюджета.
На эти деньги благоустроят сквер имени Пушкина в Володарском районе Брянска и 11 дворов по адресам:
- ул. Менжинского, д.15, ул. Богдана Хмельницкого, д.39;
- пр-т Ленина, д. 24;
- ул. Дружбы, д. 5, д. 7, д. 1, д. 3;
- ул. Фокина, д. 37, д. 37а, ул. Пролетарская, д. 34;
- ул. Орловская, д.30;
- ул. Октябрьская, д.40, 42,б-р Гагарина, д.22, ул. Горького, д. 23, 25;
- ул. Энгельса, д.6а, ул. Пушкина, д. 22, 24;
- ул. Молодой Гвардии, д. 68, 66;
- ул. Камозина, д. 18;
- ул. Орловская, д. 7;
- ул. Пушкина, д. 9, 11, ул. Димитрова, д. 58, 60, ул. Никитина, д. 8.
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