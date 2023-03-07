11 дворов отремонтируют в Брянске

В этом году в областном центре комплексно отремонтируют 11 дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Брянске в этом году потратят 151,16 млн рублей. Из них 145,019 млн рублей — средства федерального бюджета.

На эти деньги благоустроят сквер имени Пушкина в Володарском районе Брянска и 11 дворов по адресам: