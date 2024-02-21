11 фонтанов появилось в Брянской области за пять лет

11 фонтанов и почти 650 детских и спортплощадок появилось в Брянской области за пять лет. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области реализуют национальный проект «Жилье и городская среда». С 2017 по 2023 годы в регионе было благоустроено 1019 дворовых и 247 общественных территорий, в том числе 34 сквера и 25 парков. На преображение потратили 2335, 56 млн рублей, в том числе 2179,71 млн рублей — из федерального бюджета.

«В рамках благоустройства дворовых и общественных территорий установлено 3,9 тысячи скамеек, 3,1 тысячи светильников, 168 элементов малых архитектурных форм, оборудовано 649 спортивных и детских игровых площадок, заасфальтировано более 545,8 тысячи кв. метров проездов и тротуаров, уложено 108,6 тысячи кв. метров тротуарной плитки, оборудовано 11 фонтанов», – уточнил Александр Богомаз.

В этом году в регионе собираются благоустроить 32 общественных территорий и 130 дворов. На работы предусмотрено 290 675, 61 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета — 284 881,2 тысяч рублей.