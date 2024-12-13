11 тысяч тонн снега вывезли из Брянска за почти две недели

11 тысяч тонн снега вывезли с улиц Брянска дорожники за почти две недели декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Начало зимы выдалось снежным в Брянской области. В областном центре специалисты городского дорожного управления каждый снегопад работают в круглосуточном режиме.

Минувшей ночью уборкой занимались 22 комбинированные дорожные машины, четыре погрузчика и три трактора. Техника сметала снег с проезжей части на обочины и чистила центральные тротуары. В первую очередь рабочие убрали дороги первой категории и с движением общественного транспорта: проспекты Ленина, Станке Димитрова, Московский, Героев; улицы Красноармейская, Калинина, Дуки, Бежицкая, Авиационная, Крахмалёва, Менжинского, Дзержинского, Кошевого, Пушкина, Димитрова, Красный Маяк, 2-я Мичурина, Ульянова, Брянской Пролетарской дивизии, III Интернационала, Камозина, Куйбышева, Литейная, XXII Съезда КПСС.

Крутые спуски на улицах Горького, Фокина, Городищенскую горку, а также мосты и путепроводы дорожники обработали реагентами. За ночь израсходовали более 500 кубометров пескосоляной смеси.

Днём 13 декабря уборкой и вывозом снега займутся 23 КДМ, 14 самосвалов, 10 погрузчиков, 14 тракторов. Пять грейдеров будут убирать дороги в частном секторе.

Всего с начала декабря с улиц Брянска дорожники вывезли 11 тысяч тонн снега.