110 электронных табло установят на остановках в Брянске

В областном центре 110 новых электронных табло появится на остановках общественного транспорта, сообщили в горадминистрации.

Специалисты троллейбусного управления начали установку 10 электронных табло. Работа стартовала с площади Партизан. Также табло разместят на остановках «Гостиница Турист», «Славянский микрорайон», «Областная больница», «Телецентр», «Московский микрорайон», «Улица Брянской Пролетарской Дивизии».

Ранее в городе установили 16 устройств. До конца сентября их будет 60. Подключены к электроэнергии 12 новых табло, 3 – в тестовом режиме

Электронные табло с информацией о движении транспорта устанавливают в Брянске по проекту модернизации электротранспорта. Всего на остановках появится 110 новых табло. Их уже купили.