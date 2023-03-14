Медики из новых регионов России поблагодарили брянскую станцию крови

Медики левобережья Херсонщины поблагодарили брянскую станцию переливания крови. Об этом сообщили в паблике «Главное в Геническе» в ВКонтакте.

Новостной портал в Геническе рассказал, что медучреждения левобережья Херсонщины получили месячный запас эритроцитарной массы. 29 литров крови из Брянской областной станции переливания в отделение центральной больницы Геническа. Её распределят между больницами.

«В такое непростое время мы особо остро нуждаемся в эритроцитарной массе. Трудно теоретически предположить, сколько крови понадобится в ту или иную больницу. Спасибо Брянской станции переливания за регулярную поддержку и помощь», — подчеркнула заведующая Генической ЦРБ Валентина Федорова.

Напомним, в начале марта сотрудники Брянской областной станции переливания крови отвезли в зону СВО более 150 доз эритроцитсодержащих компонентов крови.