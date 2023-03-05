Из Брянска в новые регионы доставили 150 доз донорской крови

Сотрудники Брянской областной станции переливания крови доставили в новые регионы Российской Федерации ещё 150 доз донорской крови. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в соцсетях.
Из очередной командировки в зону спецоперации вернулись сотрудники Брянской областной станции переливания крови Они отвезли в новые региона очередную партию крови.
«Исключительно благодаря вашей отзывчивости, помощи и поддержки в столь короткое время (менее 16 часов), мы смогли собрать весь необходимый груз, более 150 доз эритроцитсодержащих компонентов крови и направить его в адрес наших коллег, где они его очень ждут», – написали сотрудники станции.
Спустя два дня ценный груз был уже в зоне спецоперации.
«Учитывая, что груз предназначался в несколько точек, нашим мальчишкам приходилось перегружаться даже в полевых условиях. Но они справились!» – отметили в учреждении.
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