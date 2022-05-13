12 брянцев с COVID-19 находятся в реанимации

Всего коронавирусом болеет 274 человека.

В ковидных госпиталях Брянской области лечатся 111 человек. Из них 12 человек находится в реанимации, а шесть — на ИВЛ. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

Дома под наблюдением медиков лечатся 163 пациента, в том числе пять детей.