12 сотрудников Брянского лагеря «Альбатрос» не получили зарплату за два месяца

Об этом сообщает прокуратура Навлинского района Брянской области.

Владелица детского оздоровительного центра «Альбатрос» задолжала подчиненным более 150 тысяч рублей. Это учреждение расположено в поселке Синезерки.

По жалобам работников провели проверку соблюдения трудового законодательства в учреждении. Выяснилось, что ИП Кулигина А.Ю. не выплатила 12 сотрудникам зарплату за два месяца 2020 года.

Возбуждено уголовное дело на бизнес-леди. Однако до сегодняшнего дня задолженность так и не погашена.