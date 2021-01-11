12 января синоптики прогнозируют снег, туман и гололедицу на Брянщине

155 случаев заражения коронавирусом обнаружили в Смоленской области Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 155 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 783. Число выздоровевших выросло на 12 человек, сообщает штаб. Всего 14 287 смолян прошли лечение и выписались из больниц с отрицательным результатом на тест на коронавирус. 356

Бдительные соседи самостоятельно справились с пожаром в Ярцеве Около девяти часов вечера 10 января на улице Автозаводской в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Позвонивший в пожарную служба сосед сообщил, что горит входная дверь в квартиру соседей на первом этаже. Еще до прибытия пожарных, неравнодушные соседи вместе с хозяевами квартиры, чья дверь оказалась объята пламенем, залили водой возгорание.

Плохая привычка привела к пожару в Ярцеве На улице Чернышевского в четырехэтажном доме произошел пожар на третьем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители четырехэтажного дома, почувствовав запах дыма, обнаружили, что его источник – квартира на третьем этаже. Соседи, войдя в жилье, увидели, что дым идет из-за двери ванной комнаты. Вызвав пожарных, неравнодушные Ярцевчане залили тлеющие постельные принадлежности водой.

19-летнего смолянина обманул интернет-мошенник 19-летний смолянин оказался жертвой интернет-мошенника, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. Молодой человек пояснил, что в вечернее время нашел на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже необходимого ему товара. Обсудив в чате с продавцом условия сделки, он перешел по присланной ему ссылке, чтобы поподробнее рассмотреть товар. Впоследствии с его банковской карты были похищены

Еще один житель смолянин стал жертвой коронавируса На территории Смоленской области коронавирус подтвердился еще у 154 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 10 января. За прошедшие 24 часа 39 человек полностью прошли лечение и выписались из больницы. За минувшие сутки от коронавирусных осложнений умер еще один человек. Так, с начала пандемии коронавирус обнаружили у 18 628 жителей региона. 14275 человек прошли лечение