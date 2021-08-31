13 брянцев умерли от коронавируса за сутки

Коронавирусная инфекция унесла жизни еще 13 жителей региона и двух иногородних пациентов. С начала пандемии от COVID-19 скончались 1125 брянцев и 98 приезжих.

В Вязьме ночью сгорела отечественная легковушка Сегодня в шесть часов утра от жильцов многоквартирного дома на улице Спортивной в Вязьме сгорел автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. Из-под капота автомобиля, припаркованного во дворе, пошёл дым. На место оперативно прибыли пожарные, пламя стремительно разгоралось в машине ВАЗ-2107. Личный состав пожарной охраны быстро справился с огнём, не позволив ему набрать

В Смоленске из огня спасли домашних животных Вечером 27 августа в Смоленске загорелась хозяйственная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяин одного из домов на 3-м Северном переулке в Смоленске занимался повседневными делами, а когда вышел на улицу увидел, что из его хозяйственной постройки идёт дым. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и побежал туда. Внутри он увидел, что пламя

Семь смолян умерли от коронавирусных осложнений за минувшие сутки Семь жителей Смоленской области погибли от новой коронавирусной инфекции за сутки в Смоленской области. Таковы данные федерального оперативного штаба по коронавирусу в России. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 477 смолян с начала пандемии. Число выздоровевших от COVID-19 продолжает расти — только за минувшие сутки 196 человек выписаны по выздоровлению. Всего с начала пандемии

В Демидовском районе сгорел трактор В шестом часу вечера 27 августа в Демидовском районе сгорел трактор, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Рабочие пригнали гусеничный трактор ТДТ-55 в лес недалеко от деревни Сенино днём, а когда вернулись в пять часов вечера, чтобы начать работать, то увидели, что техника полностью охвачена пламенем и сразу же вызвали пожарных. Огнеборцы

«Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих «Ростелеком» выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей. В мае 2021 года в ходе общероссийской тренировки, организованной ЦИК России, «Ростелеком» принимал обращения граждан об удобстве использования системы ДЭГ. Одной из ключевых рекомендаций избирателей было создание проработанной версии портала для слабовидящих людей. Новая версия портала ДЭГ (vybory.gov.ru)