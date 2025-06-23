132 тысячи квадратных метров травы скосили в Брянске

132 тысячи квадратных метров травы скосили в минувшие выходные коммунальщики в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшие выходные в Брянске активно работали бригады дорожного управления. Они косили траву на улицах города. Так, растительность убрали на кольцевых развязках на улицах Красноармейской, Крахмалёва и на Телецентре. Также специалисты привели в порядок территории на улицах Пересвета, Рылеева, Амосова, Татьяны Николаевой, Братьев Ткачёвых, Никитина, Красный Маяк, Тельмана, Объездной дороге Брянск-I – Брянск-II и на путепроводе Брянск-I.За два дня выходных дорожники выкосили около 132 тысяч квадратных метров травы.

Кроме того, рабочие дорожного управления подстригли кустарник на улице Пушкина, и посадили цветы в сквере Ленина.